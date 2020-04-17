通用電氣(GE)旗下飛機租賃融資部門GECAS，因應新冠肺炎疫情衝擊業務前景，取消向波音訂購69架737 Max型號飛機。
GECAS機隊現時擁有29架737 Max，另外訂購82架。該公司表示，取消訂單為集團的財政帶來更大彈性。
波音表示，同意GECAS取消上述訂單，波音737 Max手頭訂單仍有超過4000架。
737 Max去年3月起被美國及全球航空監管機構下令停飛，波音其後無法交付該款客機。今年6月前，737 Max獲准復飛的機會預期不大。
今日 02:02 國際財經
通用電氣(GE)旗下飛機租賃融資部門GECAS，因應新冠肺炎疫情衝擊業務前景，取消向波音訂購69架737 Max型號飛機。
GECAS機隊現時擁有29架737 Max，另外訂購82架。該公司表示，取消訂單為集團的財政帶來更大彈性。
波音表示，同意GECAS取消上述訂單，波音737 Max手頭訂單仍有超過4000架。
737 Max去年3月起被美國及全球航空監管機構下令停飛，波音其後無法交付該款客機。今年6月前，737 Max獲准復飛的機會預期不大。
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