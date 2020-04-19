即巿股評 國際財經

在納斯特上市的美國藥廠吉利德科學(Gilead Sciences)旗下藥物瑞德西韋(Remdesivir)，據報在醫治新冠肺炎患者的測試中取得正面療效，帶動股價周四收市後交易時段急飆。隨着疫情高峰期似漸成為過去，投資情緒由憂慮轉向樂觀，即使未有百分百可靠的療法，只要「好消息」也足以推升美股。

受美國經濟「重啟」有期刺激，美股周二(14日)率先搶高，自3月23日低位計算，三大指數全部反彈超過20%，技術上「牛BB」順利誕生，且收復逾半跌浪失地。然而，除反映新經濟的納指有力再上外，受傳統行業影響較大的道指和標普500指數均要「唞氣」。

以股市一般領先實體經濟來看，市場估計疫情將逐步受控。不過，美國恢復經濟活動的道路仍漫長，哈佛陳曾熙公共衞生學院研究團隊2020年4月14日於國際專業期刊《科學》(Science)發表的報告提到，除非新型冠狀病毒療法問世、醫院增添加護病房病床、嚴格追蹤與檢疫隔離、疫苗研發成功，否則直到2022年，美國或須間歇性實行社交隔離措施。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據顯示，截至周五晚上全球新冠肺炎確診病例接近220萬，其中美國佔約三分一，疫情對經濟的打擊可想而知，故總統特朗普希望在5月1日復工，又鼓勵各州若有需要，可早於這期限鬆綁，但他講話後東岸幾個州卻延長非必要商業的關閉命令，其「如意算盤」不易打響。

根據Vistage Worldwide Inc.在4月1日至8日向1611家美國中小型企業所做的調查，展望未來12個月，57.36%受訪公司行政總裁(CEO)認為，當地整體經濟狀況將變得更差；37%則估計須裁減員工數量。於企業營運方面，僅42.11%的CEO稱現金儲備足夠維持超過半年，23.67%指出只能支持兩個月，高達84%的中小型企業打算使用政府提供的「薪資保障計劃」(Paycheck Protection Program, PPP)。

PPP規模3500億美元，屬白宮2.2萬億美元紓困方案一部分，目的是讓小型企業取得營運資金，進而繼續僱用員工。惟美國小型企業管理局(SBA)周四稱，資金已經耗盡，不再接受新申請。

附【圖】所見，反映美國中小企表現的羅素2000指數，從低位反彈至黃金比率約38.2%便呈疲態，遠遜三大指數。由於小型股往往是經濟表現的「先行者」，羅素2000指數今年以來卻勁挫近三成，似乎預示美國整體經濟暫難扭轉劣勢。

大摩估計，美國6月及夏季中期將分別有第一波和第二波復工潮。如屆時疫情未真正受控，勢必延遲復工，相信很多中小企在缺乏足夠的「救命錢」下難以支撐，進一步拖累經濟。美股現階段造好，只可視為超賣反彈，不宜過分樂觀，遑論新牛市重臨。

信報投資研究部

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