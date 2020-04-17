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今日 22:08 國際財經

紐約聯儲總裁:今年美經濟難恢復全力增長

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外電報道，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯(John Williams)表示，新型冠狀病毒肺炎和保持社交距離的影響，即使在相關限制措施取消後，亦將對美國經濟造成壓力。

他在接受CNBC採訪時表示：「我們今天承受着許多經濟痛楚，這種痛楚可能還會持續一段時間。」

威廉斯認為，到今年年底，當地經濟不會恢復全力增長，要回到理想的狀態將需要更長的時間。

他又提到，商界擔心，即使病毒大流行結束及逐步放鬆限制措施，大眾亦可能需要一段時間才會願意重新乘坐飛機、火車，或去劇院或去聽音樂會等。

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