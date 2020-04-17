國際財經 即巿股評

美國聯儲局於上周四(4月9日)再度推出高達2.3萬億美元貸款的寬鬆措施，大幅拖累美滙指數走勢。雖然日本央行於同日發布關於地區經濟形勢的季度櫻花報告，下調了對全國9個地區的經濟評估，但是其寬鬆力度明顯未及聯儲局強勁。美元/日圓當日開始展開下跌趨勢，直至周二(4月14日)已連跌4日，更於周三(4月15日)進一步跌至106.90，創4月2日以來的兩周新低。

值得留意的是，本周起美國的新冠肺炎疫情開始受到控制，加上美國傳出消息指對抗新冠肺炎藥「瑞德西韋」臨床試驗效果顯著，美滙指數於近日顯著回升並重拾100關口，美元/日圓亦已回升至108水平，目前滙價於107.60-108.00水平波動。

技術分析方面，美元/日圓於3月9日跌至近三年半低位101.19後觸底反彈，並於兩周內反彈逾千點，收復此前三周的大半失地，但其後滙價再度回落，波幅逐步收窄。目前滙價雖於日線圖形成下降通道，但兩次跌至106.80-107.00區域均企穩反彈，昨日更有初步升穿下降通道頂部阻力的跡象，因此若短期內滙價能企穩於106.40支持(由3月9日低位101.16至3月24日高位111.69上升浪的50%回吐水平)之上並升穿下降趨勢線阻力108水平，後市或有機會進一步反彈至109.40-109.50區域甚至110.00附近水平。

交易策略方面，早前於3月31日所定的美元/日圓沽盤已取消。短期內待美元/日圓下跌至106.80-107.00區域買入，上望109.70，跌穿106.30止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供