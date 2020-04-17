國際財經

新冠病毒藥物有療效，加上美國總統特朗普提出三步走指引建議各州逐步重啟經濟，歐央行亦表明採取一切必要舉措撐經濟，市場憧憬今次疫情所帶來的金融風險有望緩和，歐洲股市早段漲逾2%。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報5806點，漲178點或3.17%；德國DAX指數報10652點，漲351點或3.41%；法國CAC 40指數報4502點，漲152點或3.5%；意大利富時MIB指數報17207點，升439點或2.62%。

道指期貨暫報24175點，升768點。

新冠病毒疫情對全球經濟的衝擊有望緩和。美國總統特朗普公布重開經濟指引，提及重開條件但沒有講到重開時間，是否重開將由各州州長決定。他強調，美國必須有一個活躍的經濟，指引是為此而設。長達18頁的指引內容，焦點是重開經濟所須具備的條件，以及分三階段重開經濟的建議。但有關指引並不具強制效力。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)亦表示，歐洲央行將做好本職工作，幫助歐羅區經濟應對數十年來最嚴重的危機，但需要更多國際合作來打敗大流行疫情。

另外，疫情或有望遏止，生物科技公司吉利德(Gilead Sciences)生產的藥物瑞德西韋(Remdesivir)，據報在美國治療新冠肺炎病人的試藥階段取得正面療效。但特朗普預料，疫情秋季可能復燃。

油價個別發展，紐約原油期貨跌穿19美元，現時每桶報18.66美元，挫1.21美元或6.09%；倫敦布蘭特期油報27.93美元，升0.11美元或0.4%。