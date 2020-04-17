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今日 09:01 國際財經

特朗普:新冠疫情秋季或重來

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美國總統特朗普預料，新冠疫情秋季可能復燃。他對於沒有更早被告知疫情感到憤怒，並將追究到底。

特朗普公布重開經濟新準則。他表示，美國已經度過新冠肺炎的高峰期，允許各州州長自行制定方案，以分階段方式重啟經濟，若果有需要保持關閉，亦獲允許。

他指出，符合啟動第一階段準則的州分，最快可以在明天就開始，料有29個州能短時間內重啟經濟。

特朗普又表示，健康的美國民眾將能重回工作崗位，相信如果疫情在秋季重臨，有關準則將會確保美國可以正常運行，並且迅速撲滅疫情。

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