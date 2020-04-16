即巿股評 國際財經

新冠肺炎疫情對美國的破壞力逐步在數據上顯現！受封城措施影響，當地3月份零售銷售大跌8.7%，超出分析估計，屬1992年有紀錄以來最差。消費是美國經濟支柱，佔GDP近七成，零售市道慘淡，勢必重創整體經濟。

其他數據同樣嚇人。美國上月製造業產出按月大幅減少6.3%， 為1946年後最弱，遠遜預期的下降3.6%；紐約聯儲銀行製造業指數挫至歷史新低的負78.2，相比金融海嘯時「只不過」負34.3，當前的惡劣程度可想而知。

聯儲局也「踩多一腳」，俗稱「褐皮書」的地區經濟報告指出，保持社交距離的防疫措施嚴重打擊各地商貿活動，導致經濟驟然及顯著(sharply and abruptly)收縮，且未來仍將惡化，市場正注視美國會否陷入另一次大蕭條(Great Depression)。

現階段斷定大蕭條降臨言之尚早，然而，美國衰退逼近卻是鐵一般的事實。新一項證據來自經濟合作與發展組織(OECD)。OECD全體成員國3月綜合領先指標(Composite Leading Indicators, CLI)報98.7721，為2009年9月後新低；按月下跌約0.8%，更加屬史上最慘。

附【圖】所見，CLI目前明顯失守中位數一個標準差，此情況自1970年迄今僅出現9次，其中7次美國經濟之後進入衰退期；倘CLI跌穿中位數1.5個標準差，衰退必隨之而來，紀錄上「三發三中」，準繩度十足。值得留意的是，4月CLI只要回落0.3%左右即會「達標」，美國恐怕難逃厄運。

復活節後環球新冠肺炎疫情暫沒有爆出更大的負面消息，惟CLI再次下挫機會率較高，尤其是疫情始終構成不明朗因素。具體可參考美國3名學者(Scott R. Baker、Nicholas Bloom、Steven J. Davis)透過新聞大數據統計報章內載有全球經濟政策不確定性的相關字眼，配以GDP加權法編製的經濟政策不確定性指數(Global Economic Policy Uncertainty Index)，目前已攀升至351點，為歷來最高，意味人們對經濟前景疑慮達到空前水平。

資料顯示，上述指數和花旗環球經濟驚喜指數(反映各國公布的數據與市場估計的落差，指數上揚代表全球經濟向好，反之亦然)一直存在相對密切的逆向關係，也預告環球經濟數據進一步轉差。

美國總統特朗普聲稱將為重啟經濟活動發出指引，各州政府會否配合尚有變數。即使疫情脫離頂峰，但要民眾重燃像疫前的消費意欲，難度極高，美國今年頭兩季GDP萎縮似已「寫在牆上」。

總括來說，在疫情徹底受控前，短期市場主軸仍將圍繞「不確定性」一詞，Risk Off情緒料持續一段時間，避險資金亂竄局面未改，市況勢出現極大幅波動，投資者務必小心行事。

信報投資研究部

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