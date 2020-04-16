熱門：

今日 04:06 國際財經

Netflix創收市新高 納指漲逾1.6% 道指靠穩

放大圖片

美國首次申領失業救濟人數持續超過500萬，美股道指與標指周四表現反覆，道指早段下滑超過290點；不過，市場等待總統特朗普的重啟經濟計劃，加上Netflix股價創收市新高，推動納指高收逾1.6%，道指與標指也溫和轉升。

道指收市報23537點，升33點或0.14%；早段低見23211點，跌幅達到292點；尾段也曾倒升93點，盤中高見23598點。標普500指數收市報2799點，升16點或0.58%；納指收市報8532點，升139點或1.66%，中段曾見8560點全日高位，升幅為1.98%。

亞馬遜曾創即市新高

Netflix股價抽高2.91%，報439.17美元，創收市歷史新高；盤中高位見449.52美元，也創即市歷史新高。亞馬遜收市上揚4.36%，報2408.19美元；全日高見2461美元，創即市歷史新高。波音拖累大市表現，收市下滑8.04%，為表現最差的道指成分股；油股雪佛龍與埃克森美孚分別回落3.03%和3.29%。摩根大通下挫3.81%，美國運通倒退2.91%，VISA和Travelers都滑落超過2%。

美國上周首次申請失業救濟人數達524.5萬人，按周減少137萬人，市場預期為550萬人；而首次申領失業救濟人數4周均值為550.85萬人，按周增加124.075萬人。

美國3月新屋動工大跌22.3%，以年率計為121.6萬間，低於市場預期的130萬間。

(內容更新中)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads