國際財經

美國首次申領失業救濟人數持續超過500萬，美股道指與標指周四表現反覆，道指早段下滑超過290點；不過，市場等待總統特朗普的重啟經濟計劃，加上Netflix股價創收市新高，推動納指高收逾1.6%，道指與標指也溫和轉升。

道指收市報23537點，升33點或0.14%；早段低見23211點，跌幅達到292點；尾段也曾倒升93點，盤中高見23598點。標普500指數收市報2799點，升16點或0.58%；納指收市報8532點，升139點或1.66%，中段曾見8560點全日高位，升幅為1.98%。

亞馬遜曾創即市新高

Netflix股價抽高2.91%，報439.17美元，創收市歷史新高；盤中高位見449.52美元，也創即市歷史新高。亞馬遜收市上揚4.36%，報2408.19美元；全日高見2461美元，創即市歷史新高。波音拖累大市表現，收市下滑8.04%，為表現最差的道指成分股；油股雪佛龍與埃克森美孚分別回落3.03%和3.29%。摩根大通下挫3.81%，美國運通倒退2.91%，VISA和Travelers都滑落超過2%。

美國上周首次申請失業救濟人數達524.5萬人，按周減少137萬人，市場預期為550萬人；而首次申領失業救濟人數4周均值為550.85萬人，按周增加124.075萬人。

美國3月新屋動工大跌22.3%，以年率計為121.6萬間，低於市場預期的130萬間。

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