國際財經

美國首次申領失業救濟人數持續超過500萬，美股道指與標指周四表現反覆，道指早段下滑超過280點；不過，市場等待總統特朗普的重啟經濟計劃，加上亞馬遜與Netflix股價續創新高，推動納指中段一度反彈接近2%，道指與標指也溫和轉升。

截至本港時間晚上約11時56分，道指報23508點，升4點或0.02%；早段低見23215點，跌幅達到288點；也曾微升62點，盤中高見23566點。標普500指數最新報2804點，升20點或0.75%；納指報8553點，升160點或1.91%，稍早時曾見8560點盤中暫時高位，升幅為1.99%。

亞馬遜股價現時上揚6.59%，盤中高見2461美元，為連續第三日創新高。Netflix抽高4.91%，盤中暫時高位見449.52美元。波音拖累大市表現，現時下滑6.08%，暫時為表現最差的道指成分股，油股雪佛龍與埃克森美孚分別回落2.93%和2.62%。摩根大通下挫2.78%，美國運通和VISA分別倒退2.27%和2.19%。

美國上周首次申請失業救濟人數達524.5萬人，按周減少137萬人，市場預期為550萬人；而首次申領失業救濟人數4周均值為550.85萬人，按周增加124.075萬人。

美國3月新屋動工大跌22.3%，以年率計為121.6萬間，低於市場預期的130萬間。