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今日 21:47 國際財經

拉加德:歐央行採取一切必要舉措撐經濟

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歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，歐洲央行將做好本職工作，幫助歐羅區經濟應對數十年來最嚴重的危機，但需要更多國際合作來打敗大流行疫情。

拉加德對國際貨幣和金融委員會稱，歐洲央行做好充分準備擴大資產購買計劃的規模，以及調整資產構成，有必要擴大多少就擴大多少，需要多久就持續多久。歐洲央行將探索所有選項以及所有意外情形，來支持經濟渡過此次衝擊。

她又說，歐洲央行也在評估是否需要採取更多措施來幫助銀行，包括通過進一步放寬要求銀行維持的緩衝資本來釋放現金。

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