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今日 18:49 國際財經

英央行調查:銀行業料增加向企業放貸

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英倫銀行公布季度調查，指由於疫情對經濟的影響，企業的信貸需求見2007年開始調查以來最高，英國銀行業預計未來3個月將增加對企業放貸，同時減少發放抵押貸款和消費信貸。

上述調查於3月2至20日進行，英國銀行業對前景愈來愈擔心，因疫情對經濟的影響趨向明顯。

英倫銀行表示，首季度各類規模企業的總體信貸充足程度並沒有變化，但預期第二季度將會增大。

英國政府為延緩疫情擴散，下令暫停經濟活動，而為幫助企業度過難關，政府啟動了3300億英鎊的政府擔保貸款計劃。

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