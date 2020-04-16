國際財經 即巿股評

石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等非油組產油國於周一(4月13日)達成歷史性減產協議，其每日原油產量將削減970萬桶，美元/加元受消息影響一度下挫至1.3853，創3月16日以來的近1個月新低。

然而，市埸普遍預測全球石油需求量將於4月每日大幅減少2300萬桶，減產規模未能蓋過需求下跌所造成的影響，國際原油價格不升反跌，紐約期油亦於周三(4月15日)再創2002年以來的逾17年新低至19.27美元。更重要的是，加拿大央行於昨日宣布維持隔夜貸款利率於0.25%不變，但其後的政策聲明指出加拿大央行將暫時增加最高可達40%的國債購買份額，以支持經濟復甦。寬鬆政策拖累加元再次走弱，美元/加元亦於昨日大漲逾250點，今日(4月16日)滙價進一步升至1.4134，創4月7日以來的逾一周新高。

技術分析方面，美元/加元在3月19日短暫升至4年新高1.4665(逼近2016年1月高位1.4689)後大幅回落，但近期跌至1.3853(接近由2月底低位延伸而上的支持線水平)後初步企穩並展開反彈，目前更進一步升穿自4年高位延伸而下的阻力線水平，有利於後市延續升勢。短期內若美元/加元能企穩1.4000-1.4020水平之上的話，後市或會繼續上探1.4260，甚至是1.4360(由3月19日高位1.4665至4月13日低位1.3853下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)。

交易策略方面，我們根據4月8日策略於1.3920建立的美元/加元買盤(上望1.4100，跌穿1.3895止損)已於1.3895平倉，虧損25點。短期內待美元/加元下跌至1.4020-1.4040區域買入，上望1.4340，跌穿1.3990止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供