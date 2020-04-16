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今日 18:41 國際財經

歐股中段個別走 續關注美企季績及數據

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美國部分州份計劃下月重啟經濟活動，惟投資者擔心美國經濟顯著收縮，以及關注美企季績及數據，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報5590點，跌6點或0.1%；德國DAX指數報10368點，漲89點或0.87%；法國CAC 40指數報4380點，升26點或0.61%；意大利富時MIB指數報16955點，漲236點或1.41%。

道指期貨暫報23446點，升61點。

美國總統特朗普表示，數據顯示當地新冠疫情新增感染高峰已過，形容消息令人振奮。他將在當地周四的新聞發布會上，宣布重啟經濟的新準則。美國疾病控制與預防中心(CDC)主任Robert Redfield指出，有20個州份可能在5月1日重啟經濟活動，該些州份受新冠病毒衝擊的程度暫時較溫和，州長認為已有足夠條件重啟經濟。

美國聯儲局褐皮書顯示，為阻止新冠病毒擴散而實施的保持社交距離措施，嚴重打擊全國經濟活動，導致經濟顯著收縮，未來情況仍會惡化。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊下，英國應該要求延長脫歐後的過渡期，以降低不確定性。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報20.31美元，升0.44美元或2.21%；倫敦布蘭特期油報28.62美元，升0.94美元或3.39%。

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