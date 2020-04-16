國際財經

歐洲股市早段上揚，美國部分州份計劃下月重啟經濟活動，惟投資者擔心美國經濟顯著收縮，加上紐約油價早前下滑至18年新低，抑制大市升勢。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報5625點，升27點或0.49%；德國DAX指數報10383點，漲103點或1.01%；法國CAC 40指數報4382點，升28點或0.66%；意大利富時MIB指數報17050點，漲331點或1.98%。

道指期貨暫報23586點，升195點。

美國可能快將重啟經濟活動，總統特朗普表示，數據顯示當地新冠疫情新增感染高峰已過，形容消息令人振奮。他說，重災區紐約新增確診個案正在遞減，而丹佛與底特律的個案數量持平，費城與巴爾的摩等城市有顯著改善。他將在當地周四的新聞發布會上，宣布重啟經濟的新準則。

美國疾病控制與預防中心(CDC)主任Robert Redfield表示，有20個州份可能在5月1日重啟經濟活動，該些州份受新冠病毒衝擊的程度暫時較溫和，州長認為已有足夠條件重啟經濟，中心將對這些州份提供支援。

美國聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告顯示，為阻止新冠病毒擴散而實施的保持社交距離措施，嚴重打擊全國經濟活動，導致經濟顯著收縮，未來情況仍會惡化。亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)認為，隨着新冠肺炎疫情衝擊企業業務，當地眾多公司下月將面臨生死關頭。

油價個別發展，紐約原油期貨在上日跌穿20美元、創18年新低後，現時每桶報19.94美元，升0.07美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報27.59美元，跌0.1美元或0.36%。