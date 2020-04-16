國際財經

俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)表示，應該隨時監控全球減產協議，並可以在年內進行調整。

諾瓦克在一個會議上指出，2020年全年而言，全球石油需求可能每日減少約800萬桶。

出席同一場合的普京表示，全球石油減產協議的每個參與方都信守其承諾，這一點很重要。

上周末，石油出口國組織和以俄羅斯為首的其他主要產油國(OPEC+)同意，在5至6月期間每日減產970萬桶，以應對因新冠病毒疫情蔓延而導致的需求下降。諾瓦克稱，協議符合俄羅斯的利益。