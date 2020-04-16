國際財經

外電報道，谷歌母公司Alphabet行政總裁(CEO)皮采(Sundar Pichai)向員工表示，Alphabet將重新檢視今年餘下時間的資本開支策略，以及可能減慢招聘人手的步伐。

根據報道，皮采本周較早時向員工發出內部通知，表明將減慢招聘人手步伐，以便把資源集中在重要項目方面，部分原定項目可能在今年餘下時間不會再進行。

谷歌發言人確認有關內部通知的存在。

皮采表示，去年招聘了2萬名新人。根據內部通知，該公司今年已有4000名新人入職，而約有1000人將於稍後按計劃加入公司。



