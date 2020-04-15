國際財經

美國零售銷售數據表現遜色，跌幅為有史以來最慘烈，加上金融股受業績拖累下挫，美股道指一度下插逾700點，收市仍滑落超過400點，金融股表現失色。

道指收市報23504點，跌445點或1.86%；早段曾插水716點，盤中最低見23233點；尾段一度將跌幅收窄至300點，全日高位觸及23649點。標普500指數收市報2783點，跌62點或2.20%；納指收市報8393點，回落122點或1.44%。新冠肺炎疫情下，民眾較多留在家中避疫，觀看網上視頻的活動趨頻繁，串流平台服務商Netflix的業務預料增加，股價創下收市新高，報426.75美元，上揚3.19%。金融股受壓，旅遊保險股Travelers和美國運通都下挫逾5%，摩根大通和VISA齊跌4.90%。

Netflix股價創新高

美國3月零售銷售按月大幅減少8.7%，跌幅大於市場預期的8%，更創下1992年有紀錄以來最大跌幅。

美國3月工業生產按月下跌5.4%，市場預期為下跌4%；期內，製造業產出按月下跌6.3%，創1946年以來最大跌幅，市場預期為下降3.2%；產能利用率為72.7%，低於預期的73.8%。

業績方面，美國銀行(Bank of America)公布，今年首季股東應佔盈利35.41億美元，按年下跌48.45%，每股盈利40美仙，低於市場預期。

高盛今年首季股東應佔盈利11.23億美元，按年減少48.53%；每股盈利3.11美元，低於市場預期的3.35美元。

花旗(Citigroup)首季盈利25.22億美元，按年減少46.45%，每股盈利1.05美元，與市場預期相若。

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