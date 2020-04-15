國際財經

全球最大汽車製造商福士(Volkswagan，又名大眾汽車)公布，將於4月20日重啟德國與斯洛伐克等廠房生產；其他廠房部分於4月27日恢復生產，有些國家則於5月才復產。

根據公告，德國茨維考 (Zwickau)與斯洛伐克的布拉提斯拉瓦 (Bratislava)將是福士最早恢復生產的廠房。

其他德國廠房，以及位於西班牙、葡萄牙、俄羅斯與美國的廠房，預期4月27日恢復生產。

至於南非、阿根廷、巴西與墨西哥等地的廠房，則準備在5月才恢復其生產。