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今日 03:20 國際財經

美國中小企紓困批逾2.3萬億 即將耗罄

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美國媒體CNBC報道，小型企業管理局(SBA)披露，截至當地時間周三下午，協助中小企抗疫紓困的薪酬保障計劃(PPP)，已經批准逾130萬個申請，涉及金額2960億美元(2.308萬億港元)，相當於項目規模的85%。

消息人士指出，如果沒有新資金，PPP計劃即日將耗盡3490億美元限額。

美國財政部要求國會加批2500億美元支援PPP，但國會暫未定出審批時間表。

SBA與財政部沒有披露PPP資金分配細節，有數據顯示，每宗申請平均獲得的貸款金額為24萬美元。

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