國際財經

美國聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告顯示，為阻止新冠病毒擴散而實施的保持社交距離措施，嚴重打擊全國經濟活動，導致經濟顯著收縮，未能情況仍會惡化。

報告稱，旅遊業與零售業成為重災區；即使是需求大增的醫療用品與食品製造業，也面對供應鏈受干擾的問題；其他製造業大部分處於停頓狀態。

報告指出，整體物價上升，部分必需品的升幅較明顯，僱員期望疫情過後，企業能重新招聘人手。

Jefferies經濟師Thomas Simons表示，褐皮書陳述的情況一如現實所見，經濟情況極差。