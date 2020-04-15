熱門：

今日 02:55 國際財經

聯儲局褐皮書:美國經濟顯著收縮

放大圖片

美國聯儲局公布俗稱褐皮書的地區經濟報告顯示，為阻止新冠病毒擴散而實施的保持社交距離措施，嚴重打擊全國經濟活動，導致經濟顯著收縮，未能情況仍會惡化。

報告稱，旅遊業與零售業成為重災區；即使是需求大增的醫療用品與食品製造業，也面對供應鏈受干擾的問題；其他製造業大部分處於停頓狀態。

報告指出，整體物價上升，部分必需品的升幅較明顯，僱員期望疫情過後，企業能重新招聘人手。

Jefferies經濟師Thomas Simons表示，褐皮書陳述的情況一如現實所見，經濟情況極差。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads