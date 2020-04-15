國際財經

美國電器零售集團百思買(Best Buy)公布，4月19日起，旗下5.1萬名美國僱員暫時休假。

因應新冠病毒疫情擴散，美國多個地區實施保持社交距離措施，不少零售商已暫時關門停業。百思買自3月22日起，也關閉各間分店門市並停止送貨服務，但保留網購提貨服務。

百思買周三表示，由於不確定何時可以復業，集團決定讓大部分時薪僱員與部分月薪僱員暫時休假，使他們合符資格申請失業救濟，公司將繼續支付僱員的醫療福利。

百思買稱，疫情爆發以來，雖然網購收入增長逾2.5倍，但整體收入下跌三成。