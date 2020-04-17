即巿股評 港股直擊 國際財經

港股在復活節假期後維持日上日落格局，恒指昨見一個月新高後快速回吐，收報24145點，挫290點，完全抹掉周二的升幅兼跌凸，3月12日的下跌裂口24657點至25140點始終未補回，或成後市能否進一步反彈的關鍵。

國際油價走勢更波動，全球主要產油國達成歷史性減產協議，消息公布後，紐約期油周一(13日)一度上漲8.7%，惟收市倒跌；周二沽壓沉重，大幅下挫逾10%；昨天亞洲時段續弱，失守20美元關，反映市場對原油供需失衡的憂慮揮之不去。

OPEC+周日達成三階段減產協議，首先，今年5月開始的兩個月每日減產970萬桶(相當於全球供應量約一成)；之後從7月到年底減產量降至770萬桶；2021年1月至2022年4月再下調至每日減產580萬桶。市場希望是次協議可解決供應過剩問題，叫停油價戰，但看看發起「傾銷」的沙地阿拉伯舉動，似乎未有這個打算。

事緣在OPEC+公布新協議後，沙地國營石油巨企沙地阿美(Saudi Aramco)隨即公布5月原油官方售價(OSP)，其中銷售予亞洲的阿拉伯輕質原油(Arab Light)OSP，定價較阿曼/杜拜均價折扣高達每桶7.3美元，附【圖】所見，差距屬逾20年最大。亞洲油價下調除了因供應充裕外，亦代表需求十分疲弱。

環球原油消耗銳降的「罪魁禍首」，是新冠肺炎大流行，各國為控制疫情而採取隔離措施和保持社交距離，整個世界陷入不同程度的「封鎖」狀態，經濟活動停擺規模前所未見，重創原油需求。據國際貨幣基金組織(IMF)最新預測，新冠肺炎將拖累2020年全球GDP急劇萎縮3%(1月時則預期增長3.3%)，較2009年金融海嘯引致的倒退0.7%為差，並屬上世紀三十年代大蕭條(Great Depression)以來最嚴重衰退。

此外，國際能源署(IEA)估計，截至3月份，疫情導致環球燃料消費量暴瀉約30%，其中原油需求量降20%。券商也看淡油市前景，瑞銀認為，第二季原油需求將日減1700萬桶；滙豐則料每日縮減超過2000萬桶，其中4月份更涉逾2500萬桶。

換句話說，即使OPEC+願意就減產踏出正確一步，在需求見底之前，相信仍難以扭轉原油庫存上升的問題，若果次季產量維持過剩，IEA估算，環球庫存或每日增加1500萬桶，反映減產規模其實十分不足。

事實上，全球原油供應能否如減產協議所願下降，要視乎OPEC+及其他產油國的執行力度，但受制於本身經濟情況，不排除實際減產量出現很大偏差，意味無法解決供過於求困局。將來就算疫情好轉，經濟活動恢復需時，加上沙地會不會持續「傾銷」亦存變數，國際油價短期反彈幅度料相當有限。

信報投資研究部

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