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今日 23:41 國際財經

蘋果新iPhone SE售價3399元起

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蘋果公司公布，將推出全新的iPhone SE。由於受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，這次是蘋果首次在未有舉行發布會的情況下推出新iPhone。

這次推出的新iPhone SE的名稱與2016年推出的相同。分析指出，iPhone SE的部分內部組件與iPhone 11相同，但外觀方面則與iPhone 8更為相似。

iPhone SE將於周五(17日)晚上8時起接受預訂，根據蘋果香港的官網，64GB版本售價為3399元，128GB及256GB售價則分別為3899元及4699元。

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