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今日 23:05 國際財經

經濟數據弱 美股挫逾600點

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美國經濟數據遜色，以及金融股業績受挫，拖累美股跌逾600點。

截至本港時間晚上約10時59分，道指報23331點，跌618點或2.58%；標普500指數報2774點，跌71點或2.52%；納指報8386點，跌129點或1.52%。

美國3月零售銷售按月大幅減少8.7%，跌幅大於市場預期的8%，更創下1992年有紀錄以來最大跌幅。

美國3月工業生產按月下跌5.4%，市場預期為下跌4%；期內，製造業產出按月下跌6.3%，創1946年以來最大跌幅，市場預期為下降3.2%；產能利用率為72.7%，低於預期的73.8%。

業績方面，美國銀行(Bank of America)公布，今年首季股東應佔盈利35.41億美元，按年下跌48.45%，每股盈利40美仙，低於市場預期。

高盛今年首季股東應佔盈利11.23億美元，按年減少48.53%；每股盈利3.11美元，低於市場預期的3.35美元。

花旗(Citigroup)首季盈利25.22億美元，按年減少46.45%，每股盈利1.05美元，與市場預期相若。

歐股方面，英國富時100指數報5616點，跌174點或3.02%；德國DAX指數報10315點，挫380點或3.56%；法國CAC 40指數報4367點，挫156點或3.45%；意大利富時MIB指數報16861點，挫697點或3.97%。

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