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今日 21:53 國際財經

日政府料緊急對策可推動GDP升3.8個百分點

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共同社報道，日本政府今日召開經濟財政諮詢會議，就應對新型冠狀病毒疫情的緊急經濟對策給出估算稱，對剔除物價變動因素後的實際國內生產總值具有最大推升3.8個百分點的效果。首相安倍晉三在會上強調，緊急對策對支撐經濟有很大幫助。

不過，亦有民間智庫預測效果約為1個百分點，政府估算或被指過於樂觀。

事實上，國際貨幣基金組織(IMF)昨日公布最新的《世界經濟展望》，日本2020年實際增長率預計跌落至負5.2%。故有分析認為，即使採取緊急對策，日本仍難免出現大幅的負增長。

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