國際財經 即巿股評

美國聯儲局於上周四(4月9日)再度推出高達2.3萬億美元貸款的寬鬆措施，其中針對債券流動性的措施可提供至多5000億美元的貸款，而針對實體經濟的貸款則可提供至多6000億美元的貸款。倫敦金受寬鬆政策刺激，於當日已大漲逾40美元至1689.97美元，創3月9日以來的一個月新高。

此外，美國股市於復活節假期復市後再度收跌，再度為金價提供上升助力。倫敦金於周一(4月13日)突破關鍵阻力位1702.91美元(3月9日創下的7年高位)後節節上升，金價直至周二(4月14日)已連升三日並升至1746.71美元，刷新2012年11月以來的逾7年新高。

值得留意的是，石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等非油組產油國於周一達成歷史性減產協議，其每日原油產量將削減970萬桶，但減產規模未能蓋過需求下跌所造成的影響，因此國際油價仍然未見反彈。目前金油比例已達至歷史新高，若油價於未來未能大幅回升甚至是繼續下跌的話，或會拖累金價走勢。

技術分析方面，倫敦金於3月底大幅回落80美元後，成功企穩1568美元水平之上並重展升浪，形成上升旗形，若以旗形量度目標水平計算，金價或可在中長線內挑戰1800美元水平。短期內若金價能企穩上升通道底部支持1688-1690美元或1700美元之上，後市或可進一步挑戰1750美元；但若金價跌穿1690美元，則需小心金價或會因獲利回吐而出現急速調整。

交易策略方面，早前於4月7日所定的倫敦金買盤已取消。短期內待倫敦金下跌至1688-1690美元區域買入，上望1740美元，跌穿1684美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供