國際財經

市場憂慮OPEC+同意大幅減產，仍難在短期內填補疫情對需求造成的打擊，加上關注聯儲局將公布的褐皮書，歐洲股市中段下滑逾1%。

截至本港時間傍晚6時36分，道指期貨暫報23493點，跌387點。英國富時100指數報5677點，跌113點或1.96%；德國DAX指數報10488點，挫210點或1.96%；法國CAC 40指數報4444點，挫79點或1.75%；意大利富時MIB指數報17155點，挫403點或2.3%。

國際能源署(IEA)預計，受新型肺炎疫情影響，今年全球石油需求將按年每日減少930萬桶，幾乎抹去近十年的石油需求增長。4月份的石油需求估計按年每日減少2900萬桶；料第2季石油需求將按年每日減少2310萬桶。

另外，美國總統特朗普表示，部分州份可能在5月1日放寬因應新冠病毒疫情而實施的保持社交距離措施，重新啟動本身經濟活動。他指出，非常接近完成重新開放國家的計劃，甚至希望提前完成。

油價下跌，紐約原油期貨每桶報19.52美元，跌0.59美元或2.93%；倫敦布蘭特期油報28.39美元，跌1.21美元或4.09%。

美國能源資訊局稍後將公布官方庫存數據，市場預期原油庫存將增加1010萬桶，汽油與精煉油庫存分別升710萬桶與180萬桶。