時事脈搏 國際財經

美國總統特朗普宣布暫停向世界衞生組織(WHO)提供撥款資助，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)批評，該做法危險。

蓋茨在Twitter發帖文表示，在世界處於衞生危機期間停止向世衞提供資金，做法很危險。世衞的工作減慢了新型冠狀病毒疫情的傳播速度，倘若這項工作停止，並無其他組織可替代世衞。他強調，世界現時比以往任何時候都更需要世衞。

特朗普稍早表示，已經指示白宮官員，將暫停向世衞提供撥款資助，因為華府須評估世衞在新冠病毒疫情傳播期間，出現的嚴重管理失誤情況。