熱門：

今日 15:44 國際財經

歐股早段下滑 道期跌逾200點

放大圖片

意大利及西班牙的新型冠狀病毒疫情有開始緩和跡象、美國總統特朗普希望經濟提前重新啟動，惟投資者憂慮OPEC+破紀錄的減產規模，仍很難在短期內填補疫情對需求造成的打擊，且關注聯儲局將公布反映最新經濟形勢的褐皮書，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5751點，跌39點或0.68%；德國DAX指數報10580點，挫115點或1.08%；法國CAC 40指數報4476點，挫46點或1.04%；意大利富時MIB指數報17364點，挫194點或1.11%。

道指期貨暫報23612點，跌268點。

美國部分州份有望下月重啟經濟活動。總統特朗普表示，部分州份可能在5月1日放寬因應新冠病毒疫情而實施的保持社交距離措施，重新啟動本身經濟活動。他指出，非常接近完成重新開放國家的計劃，甚至希望提前完成。華府很快將敲定新的重要指導方針，以向州長們提供其開放各州所需要的訊息。

歐洲方面，意大利及西班牙的新冠肺炎確診個案及死亡數字都呈現回落，當地尋求重開部分封鎖的地區，對經濟活動將有利。路透報道，法國政府計劃增加肺炎疫情紓困計劃的資金規模100億歐羅，總額增至1100億歐羅(9351億港元)。

油價下跌，紐約原油期貨在上日瀉一成後，今日繼續下滑，每桶報20.01美元，跌0.1美元或0.5%；倫敦布蘭特期油則延續上日挫逾6%的頹勢，今日報28.96美元，跌0.64美元或2.16%。

美國能源資訊局周三公布官方庫存數據，市場預期原油庫存將增加1010萬桶，汽油與精煉油庫存分別升710萬桶與180萬桶。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads