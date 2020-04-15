國際財經

意大利及西班牙的新型冠狀病毒疫情有開始緩和跡象、美國總統特朗普希望經濟提前重新啟動，惟投資者憂慮OPEC+破紀錄的減產規模，仍很難在短期內填補疫情對需求造成的打擊，且關注聯儲局將公布反映最新經濟形勢的褐皮書，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報5751點，跌39點或0.68%；德國DAX指數報10580點，挫115點或1.08%；法國CAC 40指數報4476點，挫46點或1.04%；意大利富時MIB指數報17364點，挫194點或1.11%。

道指期貨暫報23612點，跌268點。

美國部分州份有望下月重啟經濟活動。總統特朗普表示，部分州份可能在5月1日放寬因應新冠病毒疫情而實施的保持社交距離措施，重新啟動本身經濟活動。他指出，非常接近完成重新開放國家的計劃，甚至希望提前完成。華府很快將敲定新的重要指導方針，以向州長們提供其開放各州所需要的訊息。

歐洲方面，意大利及西班牙的新冠肺炎確診個案及死亡數字都呈現回落，當地尋求重開部分封鎖的地區，對經濟活動將有利。路透報道，法國政府計劃增加肺炎疫情紓困計劃的資金規模100億歐羅，總額增至1100億歐羅(9351億港元)。

油價下跌，紐約原油期貨在上日瀉一成後，今日繼續下滑，每桶報20.01美元，跌0.1美元或0.5%；倫敦布蘭特期油則延續上日挫逾6%的頹勢，今日報28.96美元，跌0.64美元或2.16%。

美國能源資訊局周三公布官方庫存數據，市場預期原油庫存將增加1010萬桶，汽油與精煉油庫存分別升710萬桶與180萬桶。