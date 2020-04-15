國際財經

新型冠狀病毒疫情在歐美有趨緩跡象，惟市場認為石油出口國組織及其盟友(簡稱OPEC+)破紀錄的減產規模，仍很難在短期內填補疫情對需求造成的打擊，亞太區股市下跌。

日本民眾不滿政府應對疫情的行動緩慢，首相安倍晉三的內閣支持率下跌至僅四成，投資者關注當地政局會否捲起風浪，拖累日本股市走軟。日經平均指數收報19550點，跌88點或0.45%。

澳洲股市下跌，澳洲普通股指數收報5523點，跌19點或0.35%。

南韓股市今日因議會選舉而休市。