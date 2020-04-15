國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)發布《全球金融穩定報告》，指疫情為全球帶來歷史性挑戰，新興和前沿市場經濟體正面臨最嚴峻的風暴，經歷了有史以來最劇烈的資本外流。外部債務融資的減少可能使槓桿較高和可信度較差的借款者承壓，或導致債務重組規模增加，對現有的債務處置框架構成考驗。

對於各國政府已宣布一攬子財政支持。IMF認為，當局有必要採取大規模、及時、臨時和有針對性的財政措施，以確保暫時停滯的經濟活動，不會給生產力和整個社會帶來持久破壞。全球央行已採取大膽和果斷的行動，包括放鬆貨幣政策和購買一系列資產等，為金融體系提供流動性，以抵消金融條件收緊的影響，並保持信貸流向實體經濟。

IMF同時提出多項建議，包括銀行應將現有資本和流動性緩衝，用於吸收損失和融資壓力，監管當局也應鼓勵銀行與難以償債的公司和家庭協商，臨時調整貸款條款。另資產管理公司為審慎管理大規模資金外流帶來的流動性風險，監管當局應鼓勵基金管理公司在符合基金份額持有者利益下，充分利用現有的流動性工具。

IMF亦建議當局應採取準確、有針對性的措施，並確保政策的透明，來加強市場韌性，例如熔斷機制。

報告指，很多新興市場經濟體的市場面臨動盪，應在可行情況下通過靈活滙率管理這些壓力。對於儲備充足的國家，滙率干預可以緩解市場流動性短缺，從而發揮減少過度波動的作用。在緊急危機下，資本流動管理措施可以納入到廣泛的一攬子政策中，但它們不能替代必要的宏觀經濟調整。主權債務管理機構應通過建立應急計劃，來應對外部融資渠道有限的問題，為更長期的融資中斷做好準備。