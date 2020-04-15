國際財經

美國財政部表示，大型航空公司已原則上同意一項250億美元(約1950億港元)的救助方案，確保航空從業員保有工作直至10月，以應對新冠病毒疫情危機。

受疫情影響，美國的航空業需求減少95%。航空企業希望美國的需求在10月前開始復甦，但警告稱航空旅行放緩可能延續至明年、甚至更長時間。他們可能需要新一輪政府救助才能生存下去。

財政部表示，美國最大的6家航空公司，即美國航空集團、美國聯合航空公司、達美航空、西南航空、捷藍航空 (JetBlue Airways)和阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)，以及另外4家航空公司接受支持。相關協議將盡快敲定，並迅速發放資金。

大型航空公司獲得的資金中，70%將以現金援助的方式提供，用作支付薪資且毋須償還；獲得1億美元或以下援助的較小型航空公司則毋須償還任何資金。

美國航空表示，美國財政部已批准向該公司提供58億美元(452.4億港元)的援助。上述資金旨在支持給該公司員工的薪金和福利，將有兩種形式，包括直接贈款41億美元(約319.8億港元)和低息貸款17億美元(132.6億港元)。

除了這58億美元外，美國航空預期還將另外向財政部申請約47.5億美元(370.5億港元)的貸款。