熱門：

今日 06:03 國際財經

高盛料美國次季經濟收縮35%

放大圖片

高盛首席經濟師Jan Hatzius最新估計，受到新冠病毒疫情重創，美國第二季國內生產總值(GDP)按年將收縮11%，按季計算的年率化收縮幅度為35%，失業率將升至15%；全球經濟損失將是2008年金融海嘯的4倍。

Hatzius認為，美國股市近兩周表現強勢，部分是受到疫症感染數字放緩的因素刺激。高盛的報告沒有提及美國何時重啟經濟，但Hatzius相信部分行業，包括製造業、建築業與汽車業，5月復工比率可能達到七成。

Hatzius預期，美國第三季GDP按季升19%，第四季升幅為12%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads