國際財經

高盛首席經濟師Jan Hatzius最新估計，受到新冠病毒疫情重創，美國第二季國內生產總值(GDP)按年將收縮11%，按季計算的年率化收縮幅度為35%，失業率將升至15%；全球經濟損失將是2008年金融海嘯的4倍。

Hatzius認為，美國股市近兩周表現強勢，部分是受到疫症感染數字放緩的因素刺激。高盛的報告沒有提及美國何時重啟經濟，但Hatzius相信部分行業，包括製造業、建築業與汽車業，5月復工比率可能達到七成。

Hatzius預期，美國第三季GDP按季升19%，第四季升幅為12%。