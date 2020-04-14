國際財經

美國金融股首季業績遠遜預期，但市場憧憬疫情回落，支持美股周二高開，道指早段曾攀升超過600點；其後輾轉高位持穩，收市仍漲逾500點，亞馬遜和蘋果股價都飆超過半成，支持科技股升勢領先大市，其中亞馬遜再創收市新高。

道指收市報23949點，升558點或2.39%；早段盤中高位觸及24040點，升幅達到649點；早段也創出全日低位23683點，跌幅為292點。標普500指數收市報2846點，升84點或3.06%；納指收市報8515點，升323點或3.95%。

蘋果公司在中國的門市陸續重啟，3月內地iPhone銷量達到約250萬部，按月大增4.16倍，股價抽高5.05%，微軟都反彈4.95%。亞馬遜攀升5.28%，市場相信在新冠肺炎疫情肆虐下，網上購物活動將會增多，有利亞馬遜業務表現。

特朗普冀經濟提前重啟

美國企業的業績期開始，市場關注疫情對盈利的不利影響。摩根大通首季盈利28.65億美元，按年大跌68.79%；每股賺0.78美元，大幅低於市場預期的1.84美元。金融股逆市回吐，摩根大通回落2.77%，美國運通都倒退2.08%，高盛跌0.48%。富國銀行(Wells Fargo)首季盈利6.53億美元，按年大跌88.91%；每股賺1美仙，差過市場預期的33美仙，股價插水3.98%。

總統特朗普希望，美國經濟提前重新啟動，華府將在幾天內為希望開始放鬆社會隔離措施的州長發布指導。

特朗普指出，非常接近完成重新開放國家的計劃，甚至希望提前完成。華府很快將敲定新的重要指導方針，以向州長們提供其開放各州所需要的訊息。

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