國際財經

美國金融股首季業績遠遜預期，但市場憧憬疫情回落，支持美股周二高開，道指早段曾攀升超過600點；其後輾轉持穩，踏入尾段仍升逾500點，蘋果股價飆超過半成，支持科技股升勢領先大市。

截至本港時間凌晨約2時09分，道指報23929點，升539點或2.31%；稍早時盤中暫時高位見24040點，升幅達到649點。標普500指數現報2841點，升79點或2.89%；納指報8511點，升319點或3.90%。

蘋果公司在中國的門市陸續重啟，3月內地iPhone銷量達到約250萬部，按月大增4.16倍。股價目前抽高5.20%，暫時為表現最佳的道指成分股；微軟都反彈4.79%。金融股則逆市回吐，美國運通下滑3.13%，暫時為跌幅最大的道指成分股；摩根大通和高盛分別下挫2.99%和1.43%。

特朗普冀經濟提前重啟

美國企業的業績期開始，市場關注疫情對盈利的不利影響。摩根大通首季盈利28.65億美元，按年大跌68.79%；每股賺0.78美元，大幅低於市場預期的1.84美元。

富國銀行(Wells Fargo)首季盈利6.53億美元，按年大跌88.91%；每股賺1美仙，差過市場預期的33美仙。

總統特朗普希望，美國經濟提前重新啟動，華府將在幾天內為希望開始放鬆社會隔離措施的州長發布指導。

特朗普指出，非常接近完成重新開放國家的計劃，甚至希望提前完成。華府很快將敲定新的重要指導方針，以向州長們提供其開放各州所需要的訊息。