國際財經

自英國央行於3月26日宣佈維持利率不變，英鎊/美元開始大幅反彈，直至周一(4月13日)滙價已連升5日，今日(4月14日)更進一步升至1.2574，創3月13日以來的一個月新高。

事實上，英鎊/美元於3月27日(英國央行公布利率決議翌日)大漲至兩周新高1.2483後曾出現短暫回落，原因在於英國首相約翰遜(Boris Johnson)於同日確診新冠肺炎，其後持續出現症狀並入住重症監護病房。元首染病使市埸對英國對抗疫情的信心進一步下降，滙價於上周二(4月7日)曾回調逾300點至逾一周新低1.2163。

不過，隨着約翰遜的病情進一步穩定，英鎊的走勢亦隨之而反彈。更重要的是，周日(4月12日)再傳出消息指約翰遜已獲准出院，本周英鎊/美元因此延續其上升趨勢並再創一個月新高。市埸應留意美國將於周三(4月15日)20:30公布零售銷售數據，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元自3月下旬開始，日線圖RSI出現極嚴重的超賣訊號，當市場緊張情緒緩和之後，英鎊/美元開始出現明顯反彈，反彈幅度逾1000點。現時英鎊/美元正於日線圖形成大型上升通道及小型上升通道，若能企穩上升通道底部1.2500之上，後市或有機會進一步上探1.2620、1.2700甚至1.2800水平；但若滙價跌穿1.2400支持水平，則需小心後市或會進一步回落至1.2300甚至1.2120附近區域。

交易策略方面，我們根據3月27日策略於1.2520建立的英鎊/美元沽盤(下望1.2210，升穿1.2550止損)已於1.2500提前平倉，獲利20點。短期內待英鎊/美元回升至1.2760-1.2780區域沽出，下望1.2505，升穿1.2805止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供