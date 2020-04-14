國際財經

石油出口國組織與俄羅斯為首的盟友(OPEC+)達成史上最大規模的減產協議，惟美股業績期即將展開，市場憂慮疫情影響企業的盈利前景，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，道指期貨暫報23590點，升281點。英國富時100指數報5811點，跌31點或054%；法國CAC 40指數報4508點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報17690點，升68點或039%；德國DAX指數因技術問題暫停交易。

OPEC+達成每日減產970萬桶的新協議，並預期二十國集團(G20)內的美國、加拿大及巴西等主要產油國貢獻370萬桶減幅，而部分主要石油消耗國透過補充戰略石油儲備支持油價，預計整體可達到每日減產近2000萬桶。不過，分析師憂慮這個減幅尚未足以抵消目前下滑逾3000萬桶的需求，估計油價會持續疲弱。

疫情方面，全球確診人數逾192萬，死亡人數近12萬人。疫情最嚴重的美國，確診人數超過58.6萬，死亡人數逾2.36萬。美國總統特朗普表示，希望美國提前重新開放，華府將在幾天之內為希望開始放鬆社會隔離措施的州長發布指導。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報21.93美元，跌0.48美元或2.14%；倫敦布蘭特期油報31.41美元，跌0.32美元或1.01%。