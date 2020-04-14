熱門：

今日 16:30 國際財經

亞開行:肺疫或致某些國家爆金融危機

放大圖片

亞洲開發銀行(ADB)行長淺川雅嗣表示，由於新型冠狀病毒疫情大流行，全球政策制定者和投資者應警惕部分國家遭遇金融危機。

淺川雅嗣接受外電訪問時稱，亞開行目標是避免新冠危機演變成任何形式的金融和貨幣危機。他指出，近期亞洲開發中國家的經濟增長預測雖已遭下調，但如果疫情持續時間超過3至6個月，這可能還是太樂觀。

他表示，亞開行不能低估金融動盪的可能性，或者某些國家可能遭受金融危機的機率。新冠疫情可能會留下永久傷害，因此需要對全球經濟進行長期根本性的變革。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads