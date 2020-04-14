國際財經

亞洲開發銀行(ADB)行長淺川雅嗣表示，由於新型冠狀病毒疫情大流行，全球政策制定者和投資者應警惕部分國家遭遇金融危機。

淺川雅嗣接受外電訪問時稱，亞開行目標是避免新冠危機演變成任何形式的金融和貨幣危機。他指出，近期亞洲開發中國家的經濟增長預測雖已遭下調，但如果疫情持續時間超過3至6個月，這可能還是太樂觀。

他表示，亞開行不能低估金融動盪的可能性，或者某些國家可能遭受金融危機的機率。新冠疫情可能會留下永久傷害，因此需要對全球經濟進行長期根本性的變革。