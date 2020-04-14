國際財經

石油出口國組織與俄羅斯為首的盟友(OPEC+)達成史上最大規模的減產協議，惟投資者對減幅能否抵消需求疲弱存疑，加上美股業績期即將展開，市場憂慮疫情影響企業的盈利前景，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報5824點，跌18點或0.32%；德國DAX指數報10671點，升106點或1.01%；法國CAC 40指數報4517點，升10點或0.24%；意大利富時MIB指數報17729點，升107點或0.61%。

道指期貨暫報23618點，升309點。

OPEC+達成每日減產970萬桶的新協議，是歷來最大規模的單一減產行動，並預期二十國集團(G20)內的美國、加拿大及巴西等主要產油國貢獻另外370萬桶減幅，而部分主要石油消耗國透過補充戰略石油儲備支持油價，預計整體可達到每日減產近2000萬桶，佔全球供應兩成。不過，油市分析師憂慮這減幅尚未足以抵消目前下滑逾3000萬桶的需求，估計油價會持續疲弱。

另外，國際貨幣基金組織(IMF)稍後將公布的全球經濟展望報告，亦計劃與世界銀行以視像方式舉行春季會議，討論疫情。IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)上周四已表明，預期全球經濟今年將顯著收縮，因此報告的數據將反映有關顯著程度。

疫情方面，全球確診人數逾192萬，死亡人數近12萬人。疫情最嚴重的美國，確診人數超過58.6萬，死亡人數逾2.36萬。美國總統特朗普表示，希望美國提前重新開放，華府將在幾天之內為希望開始放鬆社會隔離措施的州長發布指導。

油價上升，因全球主要產油國將減產，且美國4月頁岩油產量料創紀錄最大跌幅。紐約原油期貨現時每桶報22.65美元，升0.24美元或1.07%；倫敦布蘭特期油報32.13美元，升0.39美元或1.23%。