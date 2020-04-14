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今日 15:24 國際財經

高盛料發達經濟體次季萎縮35%

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高盛集團預計，發達經濟體第二季經濟按季將萎縮約35%，萎縮幅度是2008年全球金融危機期間創下的前紀錄的四倍。

高盛發表報告，指經濟反彈的速度是一個未知之數，沒有人知道需要多長時間才能恢復工作。

報告稱，全球新增新冠病例似乎已經見頂，但壞消息是，這種改善可能是社會疏離和經濟活動驟降的直接後果，如果民眾回去工作，情況就會迅速逆轉。

報告又說，歐洲的反應需要通過更大程度的財政寬鬆和「不惜一切代價」承諾來擴大，以維護歐羅區的完整性。新興經濟體需要富裕國家提供更多的幫助才能渡過危機。

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