國際財經

新冠肺炎疫情籠罩下，美國企業首季業績期周二展開，福特汽車(Ford)撤回今年業績指引，市場憂慮大型企業前景惡化，拖累道指早段曾挫逾600點；其後輾轉收窄跌幅，收市仍下挫超過300點。美國不少民眾留在家中工作及避疫，透過網絡觀看電影內容的活動增加，串流視頻商Netflix的業務預料受惠，股價飆逾7%，帶領納指反覆倒升。

道指收市報23390點，跌328點或1.39%；早段曾低見23095點，跌幅達到624；盤初高位曾報23698點，跌幅只有20點。標普500指數收報2761點，跌28點或1.01%；納指報8192點，升38點或0.48%。Netflix收市攀升7.01%。

重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)，遭美國銀行下調投資評級至「跑輸大市」，股價急挫8.69%，為表現最差的道指成分股。福特、通用電氣(GE)、聯邦快遞及星巴克等先後基以疫情不確定性為理由，撤回早前公布的業績預測，其中，福特和星巴克股價分別下滑3.91%和2.87%，高收1%。

石油出口國組織與俄羅斯及其他產油國(合稱OPEC+)達成減產協議。美國總統特朗普在Twitter貼文表示，OPEC+考慮每天減產2000萬桶，而非一般報道的1000萬桶。沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)稱，當OPEC+聯盟6月再次開會時，如果有必要，沙地願意進一步削減石油產量。

另外，美國疾病控制與預防中心(CDC)主任Robert Redfield表示，現在美國新型肺炎疫情正接近高峰。疫情在全美範圍內企穩，預期未來數天當地病例將會開始下降。

(內容更新中)