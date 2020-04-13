國際財經

美國股市上周在假期前夕反覆呈強，三大指數回升近一成。展望本周，市場人士預期，焦點將落在國際貨幣基金組織(IMF)公布的經濟預測、美國上周首領失業救濟人數、3月零售銷售數據，以及儲局周三公布的褐皮書等，因為此等消息將反映新冠肺炎疫情對經濟的衝擊程度是否一如預期嚴峻，從而主導市場投資情緒；同時，藍籌業績期的揭幕，也是市場關注事項。

總體而言，本周的首個焦點，將是IMF周二公布的全球經濟展望報告；同時，IMF與世界銀行也會以視像方式舉行春季會議，討論疫情。

IMF總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)上周四已表明，預期全球經濟今年將顯著收縮，因此報告的數據將反映有關顯著程度。

第二個焦點是美國多項經濟數據。本周四，美國按照慣例公布上周首領失業救濟人數。過去三周，首次領取失業救濟人數達1500萬人。Glassdoor高級經濟師Daniel Zhao預期，本周的數字也是數以百萬計，關鍵在於幅度有否超乎市場估計。

除了首領失業救濟數據外，美國本周公布的數據還有3月零售銷貨值與工業生產，同樣反映疫情對經濟衝擊的程度。零售銷貨值預期錄得30年來最大跌幅，工業生產跌幅也可能是二次大戰以來最嚴重。

第三個焦點是聯儲局高官的公開發言。聖路易聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)與亞特蘭大聯儲銀行總裁波斯蒂克(Raphael Bostic)，將分別於本周發表演說，而投資者期望看到政策官員評估經濟下滑程度的消息，以確定本身有沒有錯判形勢。

同時，聯儲局將於周三公布反映最新經濟形勢的褐皮書。

第四個焦點是藍籌業績。包括摩根大通、美國銀行、高盛在內的六大銀行將於本周公布首季財報，為藍籌業績期揭開序幕。投資者將藉此了解疫情對銀行界借貸方面的打擊，因為銀行借貸表現被視為經濟衰退期的徵兆之一。

此外，本周公布業績的藍籌包括藥品類巨擘強生與雅培，而零售類則有Bed Bath & Beyond。

第五個焦點是石油出口國組織與盟國(OPEC+)達成的大型減產協議進展，將對油價造成的影響。