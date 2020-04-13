國際財經

石油出口國組織與俄羅斯及其他產油國(OPEC+)達成規模歷來最大的減產協議。美國白宮發布通話紀錄顯示，美國總統特朗普周日與俄羅斯總統普京和沙地阿拉伯王儲穆罕默德通電話，表示歡迎兩國各自承諾讓石油生產回到與全球能源和金融市場穩定相一致的水平。

美國能源部長布魯耶(Dan Brouillette)接受外電訪問時指出，特朗普親自參與了整個談判過程，並展示其交易技巧以使各方達成協議。他又稱，對於OPEC成員來說，實行強制性減產很重要，但美國沒有這種減產制度。美國將通過由市場力量推動的石油產量下降，為歷史性減產協議做出貢獻。美國的減產幅度在每日160萬至200萬桶，當美國能源訊息管理局公布最新數據後，會有一個更清晰的了解。

布魯耶又指，聽到了一些關於為什麼美國對減產的貢獻不真實且沒有法律約束力的觀點，這顯示了對美國法律缺乏了解。美國關心的是，墨西哥不應成為達成更大協議的阻礙。他說，也許會看到，美國、歐洲部分地區，英國等國家的石油產量持續下降，並與這些國家所面臨的需求曲線相符。

沙地能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)表示，他對OPEC和其他產油國達成歷史性減產協議感到由衷高興，這亦證明OPEC+仍在發揮作用，希望協議會幫助穩定油價。

俄羅斯克里姆林宮亦表示，總統普京與特朗普及沙地國王薩勒曼通電話，三人都支持今次分階段自願減產協議，以穩定全球石油市場並確保全球經濟的可持續性。普京又另外與特朗普通話，談及石油市場情況，以及戰略安全等議題。