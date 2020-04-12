國際財經 時事脈搏

中國駐美大使崔天凱表示，雖然中美過去幾周面臨嚴峻局面，但雙方仍在努力落實首階段經貿協議，中方仍在執行協議內容，例如，中方仍在從美國採購一些農產品，正在取消外國公司進入中國金融市場面臨的一些限制。但全球經濟形勢已經發生了急劇變化，他希望兩國經濟團隊能坐在一起，或者舉行視像會議，評估不斷變化的形勢，並協調應對。

據中國駐美大使館網頁報道，崔天凱接受美國傳媒採訪時表示，國家主席習近平和美國總統特朗普上周進行了長時間、建設性的通話，他們一致認為兩國應合作抗疫，現在是需要團結合作的時刻。

崔天凱稱，任何時候，都不希望中美兩國出現任何關係緊張的情況，特別是在此關鍵時刻，當然不想看到兩國關係進一步惡化，他也在竭盡全力防止這樣的情況發生。他希望中美聚焦積極的事務，關注共同利益和相互需求，攜手努力應對這場全球危機，挽救生命，拯救世界經濟的未來，拯救人類命運共同體的未來。這才是最重要的任務。

崔天凱再次否認中方隱瞞疫情，他指中國在今年1月3日，就向世衞組織通報武漢發現不明原因發熱的可疑病例，僅僅數天內就向其他國家發出提醒。中國亦從疫情最初就開始每天向媒體通報情況，現在仍在這樣做。

被問到武漢封城前有很多人離開，崔天凱表示，他們是匆忙離開，絕大多數人沒有時間申請簽證，無法到其他國家，肯定仍然留在中國。他認為，不應將在那些遠離中國的國家中病例數目的增加歸咎於中國，也許這是源自其他地方。