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中銀香港宣布，獲緬甸央行初步批准設立緬甸仰光分行。並稱中銀香港將全力以赴推動仰光分行各項開業籌備工作，爭取盡快開業，持續提升集團區域化金融服務能力，為緬甸的金融市場發展注入新的活力。

中銀香港稱，圍繞「建設一流的全功能國際化區域性銀行」戰略目標，積極推進區域化發展， 拓展東南亞業務，現時分支機構遍及泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、印度尼西亞、柬埔寨、 老撾及文萊等東南亞國家。仰光分行開業後，將實現中國銀行在東盟經營性機構全覆蓋，區域化發展邁上新的台階。