國際財經

美國飛機製造商波音公司(Boeing)計劃有限度恢復部分業務的營運，並要求2500名員工復工。

外媒報道，波音在周五通知員工，最早在下周一(4月13日)安全及有序地重啟華盛頓州的部分業務營運。公司指，復工規模很細，因此可以確保員工有足夠的個人防護裝備，並已採取所有必要的安全措施來恢復常規業務。

報道指，將重啟的業務主要屬防禦項目，部分實驗室和後援團隊亦會復工，以支持公司的關鍵客戶需求。

受疫情影響，波音關閉旗下工廠，有約3萬名員工停工。