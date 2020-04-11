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今日 11:51 國際財經

畢非德今年股票暫蝕逾3600億

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疫情重創環球股市，「股神」畢非德(Warren Buffett)亦未能避免虧蝕。據外媒統計，畢非德的投資旗艦巴郡哈撒韋(Berkshire Hathaway)，今年以來在股票已經損失465億美元(約3627億港元)，佔其股票持倉19%。

巴郡哈撒韋持倉中，美國銀行、富國銀行、蘋果公司、美國運通、美國合眾銀行、達美航空、可口可樂、摩根大通、聯合航空、卡夫亨氏、紐約梅隆銀行的虧損額均超過10億美元；另在其最大持倉的蘋果公司，虧損達逾60億美元。

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