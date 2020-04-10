國際財經

美國環球影城公布，因應新冠肺炎疫情，旗下的加州環球影城與奧蘭多環球影城將繼續關閉至5月31日止；兼職僱員將於5月3日起暫時休假。

環球影城表示，將繼續檢視疫情變化，與諮詢衞生專家及官員們的看法，然後作出決定。

該公司稱，團隊成員將繼續支全薪至4月19日，然後4月20日起只獲八成薪酬，但少數有任務的成員可繼續獲發全薪。所有兼職僱員將於5月3日起暫時休假。

加州環球影城在3月14日起關閉，而奧蘭多環球影城則在3月15日起關閉。兩者原定4月19日重開。