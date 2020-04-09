國際財經

美國聯儲局再度放水支持經濟，抵消經濟數據失色對股市構成的不利影響，美股周四一度衝高575點，尾段受油價由大升轉急跌拖累，道指收市升幅放緩至逾280點。

道指收市報23719點，漲285點或1.22%；標普500指數報2789點，升39點或1.45%；納指報8153點，升62點或0.77%。

周五為耶穌受難節公眾假期，美國主要金融市場休市。本周累計，道指上揚12.7%；標指進賬12.1%，創1974年以來最大單周升幅；納指攀升10.6%。

聯儲局周四宣布，在疫情期間提供2.3萬億美元的額外援助，以支撐經濟，幫助地方政府及中小型企業，應對新型肺炎疫情對經濟造成的打擊。

儲局推2.3萬億美元撐經濟

聯儲局將會購買多達6000億美元貸款，主要目標為中小型企業。同時亦會擴大一級及二級市場企業信用工具、定期資產擔保證券貸款工具(TALF)規模至最多8500億美元，以增加對家庭及企業的信貸投放。

聯儲局主席鮑威爾相信，很多借貸人及整體經濟將受惠於貸款計劃，在美國國會及財政部的財政支持下，聯儲局正以前所未有的規模，動用緊急貸款權力。而在經濟復甦站穩住腳之前，聯儲局將積極、主動及有力地使用放貸權力。當經濟穩步走上復甦之路，聯儲局就不會再使用應急工具。

不過，美國上周首次申請失業救濟人數達660.6萬人，較3月28日上修後的686.7萬人，按周減少26.1萬人，為紀錄的第二高，市場預期為550萬人。

消費數據同樣遜色。密歇根大學4月美國消費者信心指數初值為71，低於預期的75。

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