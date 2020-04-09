國際財經

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，美國經濟在一、兩個月內有機會重新啟動。財長努欽較早時亦稱，可能在5月重啟經濟，兩人的說法大致相同。

庫德洛接受霍士新聞訪問稱，重啟經濟可能是以逐步放寬的形式進行，政府希望首先紓緩一些日常活動受疫情影響、但自身並沒有健康問題的民眾。

此前，努欽接受CNBC訪問稱，美國經濟可能在5月再次啟動。CNBC引述一些衞生專家稱，對於5月重啟經濟的說法有保留，認為應該在一段時間內保持社交距離措施。